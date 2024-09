A Vízügy legújabb előrejelzése szerint vasárnapra elérheti az árvízkészültség I.-es fokot a Dunán. Azonban a vízszint nagyon gyorsan emelkedik és akár két nap alatt elérhetik a III-as fokú készültséget. Bár a prognózis szerint a Duna most nem éri el majd a 2013-ban Komáromnál mért 845 centiméteres magasságot. Dunaalmáson és Neszmélyen is felkészülnek a legrosszabb forgatókönyvre is.

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Már töltik a homokzsákokat és építik a gátat a Neszmélyi Zsellér közben. Simonné Pogrányi Zita születése óta a településen él, házuk a Rózsa utcában van, a vasúti töltés mellett, így számukra természetes, hogy a Duna emelkedésekor homokzsákokat kell pakolniuk.

Ha jön az árvíz

– Már gyerekkorom óta részt veszek az árvízi védekezésben. Segítjük a falunak a vezetését, hogy minden sikeres legyen és jól müködjön. A vasúti töltés mellett lakunk és nagyon fontos, hogy ezt az átjárót betapasszuk, mert volt olyan év, hogy a Fő útig ment a víz – magyarázta Zita, ak azt is elmondta, hogy az átjárónál a védekezést az nehezíti, hogy a vasúti töltés alatt folyik egy patak bele a Dunába, amit szintén kezelni kell.