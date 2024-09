Az egész térség összefogott, hogy megvédjék a Duna menti településeket az ártól. Naszályról, Tatáról és Tatabányáról is érkezett segítség, hogy töltsék a homokzsákokat és építsék gátat. Neszmélyen a védekezéshez többek között csatlakozott dr. Horváth József, a település jegyzője is.

Fiatalok, idősek együtt dolgoztak ma, hogy megvédjék a települést az árvíztől

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Amikor a Kemma.hu munkatársai is a helyszínen jártak, a csapat a Malom közben pakolta a homokzsákokat. Mint megtudtuk, ez a település legmélyebb része, az ár ezt éri el legelőször. Az árvíz pedig megállíthatatlanul közelít.

Dr. Horváth József a kérdésünkre elmondta, hogy az előrejelzések szerint akár már a hétvégén víz alá kerülhet a Hajóskanzen és a Malom köz végén lévő kerékpárút.

Harc az árvízzel

– Egész jövő hét péntekig magas lesz a vízállás. A mostani előrejelzés szerint a 2013-as árvíz közelében lehet, ami azt jelenti, hogy a vasúti hidak alját is elérheti a víz. Úgyhogy minden átereszt, ami a faluból a Dunába megy, el kell tömíteni. Most ezt csináljuk gőzerővel, mert nagyon gyorsan emelkedik a Duna – magyarázta a jegyző, aki szerint egy vasúti átjáróba mintegy 2500 homokzsákot kell betenni, majd a falu felőli oldalról mintegy 60 köbméter homokot kell tenni, hogy meglegyen a nyílások teljes tömítése. Ilyen nyílásból a faluban van hat darab, amiket egyenként be kell tömedékelni.

– A Vízimolnár utca a legkritikusabb, ott mobilgátat fog építeni a katasztrófavédelem és a vízügy. De ott is tovább kell a homokzsákokkal kötni, hogy a magas pontok is össze legyenek kötve – tette hozzá dr. Horváth József, akitől azt is megtudtuk, hogyan lesz biztos vízálló az épített gát.