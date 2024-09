Közleményük szerint a létesítményt a Pilisi Parkerdő által az áradás idejére megnyitott erdei úton lehet megközelíteni, szerda délutántól így jutnak be a műszakba érkező dolgozók. A szeretetszolgálat közölte: az áradás alatt az erdei úton közlekedő kisbusz köti össze az intézményt a külvilággal, a jármű Esztergomból indulva hozza be az otthonba érkező munkatársakat.

Árvíz: rengetegen dolgoznak a gátakon Pilismaróton

Fotó: F.M. / Forrás: 24 Óra

A közleményben kitértek arra is, hogy szerda este óta a Margit-szigeten is segíti a védekezést a Máltai Szeretetszolgálat, teajárata az esti óráktól ellátja a védekezésben részt vevő kétszáz embert.

A hírről az M1 is beszámolt. A Facebookon is megosztott videóban Romhányi Tamás, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője elmondta, hogy hétfő óta készültek arra, hogy a vízszint emelkedése miatt az épülethez vezető útszakaszt le kell majd zárni, így a raktárkészleteket feltöltötték, és az ápolók, takarítók és a konyhán dolgozók beosztását is ennek megfelelően állították össze.

Mint ahogyan arról mi is beszámoltunk, heroikus küzdelemben, körülbelül 400 ember részvételével védekezik a hömpölygő dunai árhullám ellen Pilismarót, a legkritikusabb árvízi helyszín, ahol akár novemberig is eltartatnak majd az utómunkálatok.