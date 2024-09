A vízügyi előrejelzések alapján ez akár több napig tartó folyamat is lehet, míg olyan mértékig húzódik vissza a folyó, hogy az elöntött közutakat meg lehet nyitni. Ha igen, akkor azok helyreállításáról és magáról a takarítási munkákról is gondoskodnia kell a közútkezelőnek. A közlekedőknek ezért a továbbiakban is érdemes lesz még utazás előtt tájékozódniuk az aktuális korlátozásokról a www.utinform.hu oldalon.

A 11-es út Esztergom felé. Az út két oldalán is mindent beterített a víz

Fotó: Sz. A. / Forrás: Kemma.hu

Az árhullám levonulását és a tetőzést követően egy elhúzódó, lassú apadás várható a Duna hazai szakaszán. Ez azt jelenti, hogy akár több nap is eltelhet a tetőzéstől számítva, míg egy-egy elöntött szakasz újra járható lesz. Ehhez mindenképpen szükséges, hogy a Magyar Közút szakemberei is megközelíthessék az elöntött szakaszokat, azokat átvizsgálhassák, hogy a földművek, a padka, a burkolat vagy az utakon található kisebb-nagyobb hidak szenvedtek-e károkat az árvíz során. Az esetleges károk felmérése és helyreállítása mellett az útszakaszok takarítási munkái következhetnek, hiszen ilyenkor jelentős mennyiségű hordalék kerül az utakra, az árkok, vízelvezető rendszerek is megtelhetnek iszappal.