Molnár Attila Facebook-videóban jelentkezett be hétfőn Komárom oldalán, hogy beszámoljon az árvízi védekezésről és az árvízhelyzetről. Elmondta, részt vett a vármegyei védelmi bizottság ülésén, aztán a helyi védelmi operatív törzset is összehívta. Ezt követően helyszíni bejárást is tartottak a folyóparton.

A 2013-as árvíz idején is helytálltak. Komárom most is felkészülten várja az áradást

Fotó: Viszló Balázs / Forrás: Facebook

A polgármester arról is beszélt, csütörtökön és pénteken várható a Duna tetőzése a város térségében, jelenleg 805 centiméteres vízállást jeleznek, amely minden idők második legnagyobbja lesz.

– Fontos volt az új gát megépítése, mert így el tudjuk mondani, Komárom akkor is biztonságban van, ha netán 9 méter víz jönne, rendkívüli árvízvédelmi intézkedésekre így nincs szükség – hangoztatta Molnár Attila. – Ennek ellenére a 8 méter vízzel meg kell birkózni, oda kell figyelni.

A monostori szabadstrand víz alá fog kerülni, így a környéken kiürítették a konténereket, a zsilipeket ahol kellett lezárták, ahol kellett kinyitották, telepítették a szivattyúkat is. Folyamatosan elemzik a helyzetet, készenlétben vannak.

A közlekedéssel kapcsolatban elmondta, a Komárom-Esztergom vasútvonalat lezárták, a járatok helyett pótlóbuszok járnak. A hét második felében azonban a 10-es út Neszmély és Süttő közötti szakaszát is lezárják majd. Ahogy azt a Vaol is megírta, a vámosszabadi hidat már lezárták, az ottani forgalom a Monostori hídra terelődik át. A közlekedési változásokról a cégeket is értesítették, mert érinthetik azok működését. Mindezek mellett Észak-Komárom polgármesterével, Keszegh Bélával is folyamatosan tartják a kapcsolatot.