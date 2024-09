Az árvízi védekezés nehéz napjaiban, majd a Duna visszahúzódásakor is hallani lehetett, hogy voltak olyan cégek, amelyek nem engedték a munkavállalóiknak, hogy segítsenek az árvízi védekezésben. A Mandiner információi szerint előfordult olyan is, hogy valakit kirúgással fenyegettek meg, amikor a munkahelyén közölte, hogy akkor ő most segítene homokzsákokat pakolni.

Sokan védték az árvíztől a közvagyont vagy mások tulajdonát a legfontosabb órákban

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A Duna komárom-esztergomi szakaszán is szép számban szálltak be civilek is a védekezésbe: lapátolták a homokot, töltötték és rakták a zsákokat, esetleg meleg teával kínálták a fizikai munkát végzőket. Hétköznapi emberek szabad- vagy munkaidejükben védjék a közvagyont vagy a folyó mellett élők tulajdonát.