Mint arról korábban beszámoltunk, pénteken reggel tetőzött a Duma Komáromnál, és határfolyónk Esztergomban is eléri a legmagasabb vízszintet még szeptember 20-án. Hétfő óta a civilek és katasztrófavédők mellett katonák is csatlakoztak a védekezőkhöz. Továbbra is útlezárások vannak érvényben, amelyekről a Kemma.hu folyamatosan tájékoztatja az olvasóit.

Pénteken reggel Orbán Viktor kormányfő Czunyiné dr. Bertalan Judittal tartott közös terepszemlét Dunaalmáson, ahol a miniszterelnök a kézi erővel épített vasúti átereszi védműnél hallgatta meg a vízügyesek jelentését.

Komáromnál szeptember 20-án délben 786 centiméter, Esztergomnál 752 centiméter magasan állt a Duna. Előbbinél már apad, utóbbinál még emelkedik a víz szintje. Pénteken reggel az Országos Vízjelző Szolgálat (OVSZ) frissítette vízállás-előrejelzését a Duna magyarországi szakaszára vonatkozólag.

Prognózisuk szerint Komáromnál pénteken szombatra 757 centiméterig, vasárnapra 710 centiméterig apad a folyó, míg szeptember 23-án hétfőn már 652 centiig, kedden hat méter alá, 584 centiig csökken a vízszint.

Esztergomnál is követi a példát a vízhelyzet, az előrejelzés szerint szombaton 739 centiméteren, vasárnap 699 centiméter magasan áll majd a Duna, míg szeptember 23-án, hétfőn 649 centiméter, kedden már itt is 6 méter alatti, 588 centi lesz a vízszint.

A várható vízállás napi bontásban az alábbi táblázatban látható.