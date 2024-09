Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője köszönte meg közösségi oldalán az árvízi védekezésben részt vevő civilek és önkéntesek munkáját. Kiemelte a Dunaalmási Önkéntes Tűzoltó Egyesületet (ÖTE), akik a gátépítés után a szivattyúzásban is részt vettek.

A Dunaalmási Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai az árvízi védekezés elejétől kivették a részűket a munkában

Fotó: Flajsz Péter Gergő / Forrás: 24 Óra

– Ma már csendes volt a falu. A szivattyú a Polgármesteri Hivatal melletti áteresznél még dolgozott. A Dunaalmási Önkéntes Tűzoltó Egyesület 11 napja éjjel és nappal dolgozik. Amikor a védműveket építették, amikor azokat védeni kellett, amikor az áradásban az átszivárgó vizet és talajvizet vissza kellett szivattyúzni. És még ma is. Most is, addig, ameddig szükség van rájuk! Hálás köszönet a munkájukért! – írta posztjában a képviselő.

Legyőzték az árvíz támadását

A Kemma.hu stábja is találkozott a dunaalmási ÖTE tagjaival a védművek építésénél. A homokzsákok töltése mellett az építésben is kivették a részüket. Babolcsai István a csapat parancsnoka a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy összesen tíz tagjuk vett részt a munkálatokban.

– A polgármester és a képviselők kérésére csatlakoztunk az önkéntesekhez. Illetve mi is dunaalmásiak vagyunk így természetesnek vettük, hogy kivesszük a részünket a feladatból. Október 14.-én, szombaton kezdtük el a védekezést, az árvízi kapuk berakásával. Az önkéntesek és a civilek segítségével a hétvégén mind a három kapu elkészült. Ezután 12 órás figyelőszolgálatban voltunk, hogy a szivattyúkat felügyeljük éjjel és nappal is. A polgármesteri hivatalnál először a hegyről lezúduló vizet kellett szivattyúzni, majd a Duna felől átszivárgó ereszek adtak feladatot – sorolta a teendőket a parancsnok, aki elárulta, hogy szerdán, vagyis másfél héttel a védekezés megkezdése után már a szivattyúknak sem kellett mennie, így kicsit megpihenhetett a csapat. Hogy a későbbiekben milyen teendők hárulnak még rájuk nem tudni. A homokzsákok ugyanis veszélyes hulladéknak minősülnek, így még nem tudni, hogy ki és hogyan tud segíteni az elhordásukban. Azonban a takarításban biztos újra kiveszik a részüket. Ugyanis az ár rengeteg törmeléket és hordalékot hozott magával.