Több vármegyei településen is gőzerővel készültek-készülnek a gyorsan érkező dunai árhullámra ezekben a napokban. Nyergesújfalun is elkezdődtek az előkészületek a gyorsan emelkedő Duna vízszintje miatti árhullám ellen. Neszmélyen a védekezéshez többek között csatlakozott dr. Horváth József, a település jegyzője, majd Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térségg országgyűlési képviselője és dr. Kancz Csaba főispán is.