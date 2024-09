Ausztria felé és felől, valamint egy magyar szakaszon sem járnak a vonatok

A vonatközlekedésre is hatással van az áradás. MÁV tájékoztatása szerint az árvízvédelmi készültség miatt várhatóan napokig pótlóbuszok közlekednek a Komárom-Esztergom vonalon az S74-es vonatok helyett. Néhány helyen nem a vasútállomásnál, hanem a buszmegállókban állnak majd meg ezek a pótjáratok:

Süttő helyett Süttő, újtelepnél

Nyergesújfalu-felső helyett a helyi rendőrségnél

Nyergesújfalu állomás helyett a bajóti elágazásnál

Tát vasúti megállója helyett a helyi postánál

Esztergom-Kertvárosnál pedig a főúton lévő Volán-megállónál (bejárati út).

A fel nem sorolt helyeken a vasútállomás közvetlen közelében áll meg a pótlóbusz. A pótlóbuszok útvonala az árvízvédelmi készültséghez igazodva változhat.

Az osztrák vasúttársaság (ÖBB) vasárnap este állította le a vonatközlekedést Bécs és Hegyeshalom között és ez várhatóan kedd éjfélig, de akár tovább is így maradhat. Valamennyi Railjet, bécsi EuroCity, EuRegio vonat és a Kálmán Imre EuroNight csak Hegyeshalomig közlekedik, illetve onnan is indul. A Budapest-Keleti pályaudvar és Hegyeshalom között közlekedő nemzetközi vonatok a fennakadás végéig helyjegy váltása nélkül is igénybe vehetők.