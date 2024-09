Élő videóban jelentkeztünk be vasárnap délelőtt a dunaalmási református templom mellől, ahol gőzerővel folyt a homokzsákok pakolása. Az árvízveszély miatt hamarosan a katonákat is bevetik a szomszédos Neszmélyen. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) adatai szerint Komáromnál a vízállás 454 centiméter volt 18 órakor, ez reggel hathoz képest bő félméteres emelkedést jelent. Esztergomnál ugyanebben az időszakban 327-ről 392 centire emelkedett a Duna.

A dunaalmási református templomnál vasárnap nem istentiszteletre, hanem az árvíz ellen homokzsákot pakolni gyűltek össze az emberek

Forrás: Kemma.hu

Kőrösladányi Zsombor, a Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetője a helyszínen elmondta, hogy szombaton hatan, vasrnap négy emberrel segítették az árvízi védekezést.

Makay Tibor, Dunaalmás polgármestere a Kemma.hu-t arról tájékoztatta, hogy nagyon sok felajánlást és segítséget kaptak, szombaton 150 ember dolgozott 8-20 óráig, vasárnap is körülbelül száz emberrel vágtak neki a homokzsákok pakolásának, gátépítésnek. A településen három helyszínen védekeznek, 230 tonna homokot már leszállították, ebből mintegy 16 ezer zsákot töltöttek meg vasárnap délelőttig. Felkészülve minden eshetőségre, rendeltek még 150 tonna homokot, ez hat nyerges vontatónyi mennyiség.

A településvezetőtől azt is megtudtuk, hogy a szakemberek tájékoztatása nyomán péntek-szombaton mintegy 8 méteres tetőzést várnak Komáromnál. Mint arról beszámoltunk, Esztergomban az áradás miatt lezárások lesznek, egy iskolában pedig tanítási szünet, Nyergesújfalun arra is felkészültek, ha otthonokat kell elhagyni. Dunaalmáson egy kisgyerekes családnak már el kellett hagynia az otthonát.

Nem csak a katonák készek felvenni a harcot az árvízzel

Pintér Sándor belügyminiszter Győrben arról beszélt, hogy a természet ismételten kihívás elé állítja hazánkat. Arról is beszámolt, hogy akormány a belügyminisztériumot hatalmazta fel az árvízvédelem megszervezésére. Mint a Kisalföld írta, arról is szólt, hogy a rendőrség, a büntetés végrehajtási intézet és a tűzoltóság teljes hivatásos állománya is kész arra, hogy részt vegyen ebben a munkában.