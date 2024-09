Az elmúlt napokban emberfeletti, megfeszített küzdelmet folytattak az önkéntesek és a hivatásos szervek is annak érdekében, hogy megvédjék többek között Dunaalmást is az árvíztől. Sikerült minden homokzsákot még időben a helyére pakolni. Most már a hangsúly azon van, hogy a felállított védelmi gátrendszert folyamatosan figyeljék és baj esetén a lehető leghamarabb beavatkozzanak. Dunaalmáson szerda este gyors reagálásra volt szükség.

A vasúti pályaszerkezet kezdett átszivárogni az árvíz miatt

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

Az árvíz miatt este gyors beavatkozásra volt szükség

Makay Tibor, a település polgármestere az AlmásNeszmély Facebook-csoportban összegezte az árvíz elleni védekezés ötödik napját. Mint beszámolójában írta, nyugodtan indult a nap és csak minimális átszivárgás látszódott. További két szivattyút üzemeltek be és elnyomómedencét alakítottak ki, hogy az esetleges bajt időben megfékezzék, elhárítsák.