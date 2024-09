A védekezést azonban most időben elkezdték. Az országgyűlési képviselő a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy már az elmúlt hét csütörtökén összeült a védelmi bizottság, hogy felállítsák a védekezési tervet. A képviselő még azt is elárulta, hogy sok olyan szakember dolgozik most is a gátakon, akik akkor is kulcsszerepet játszottak a munkákban. Többek között az a két szolnoki vízügyi szakember is a helyszínen van, akik 2013-ban irányította a védekezést. De videónkból az is kiderül, hogy kik segítik még a helyieket a gátépítésben.