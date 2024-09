Az új Járóbeteg Irányítási Rendszer (JIR) célja, hogy a betegek minnél szervezettebben és gyorsabban kapják meg a szükséges ellátást. Már applikáción keresztül is lehetséges az időpontfoglalás.

Applikáción keresztüül is foglalhatunk már időpontot a kibéri kórházba

Applikáción is foglalhatunk

A rendszernek köszönhetően a Kisbéri Batthyány Kázmér Szakkórházba avizsgálatokra előzetesen lehet időpontot foglalni telefonon, személyesen vagy az EgészségAblak mobilapplikáción keresztül. A JIR rendszert használó szakrendelésekre az Egészségablak applikáción és a 1812 telefonszámon keresztül is lehet időpontot foglalni, módosítani, vagy törölni az időpontot. Az új időpontfoglalási lehetőségek mellett a korábbi elérhetőségek is megmaradtak. Személyesen 7:00-15:00 között, telefonon munkanapokon 10:00-15:00 óra között, 0634/352-338 telefonszámon is foglalható időpont.

Változik a behívás menet is

Az időpontra érkező betegek érkezéskor sorszámot húznak. A szakrendelésen az eddigi név szerinti szólítás helyett a sorszámmal szólítják a pácienseket a viszgálóba. A várakozókat monitoron csengő hang kíséretében értesítik arról, hogy az adott sorszámmal melyik ajtónál fogadja őket az orvos. A kórház arra kéri az érintetteket, hogy a sorszámot az ellátás végéig tartsák maguknál.