Gyulai József arra is kitért, Anker Alfonz nem csak a postagalambokat párosította kiválóan, hanem őt magát is. Amikor felnőtt, a buszon megismerkedett egy lánnyal, akinek a családját Anker Alfonz is ismerte. Egy idő után rászólt Gyulaira, miszerint hagyja békén a lányt, vagy viselkedjen vele tisztességesen. Ezt követően Gyulai fél évig elkerülte a hölgyet, majd egy születésnapi buliban újra összetalálkoztak.

– Ekkor rádöbbentem, hogy ez a lány többet ér nekem, mint bármilyen másik hölgy – idézte fel a nemzet galambásza. – Ő lett a feleségem, ezt is Anker Alfonznak köszönhetem!