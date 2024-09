A tanintézet Facebook-oldalán arról számoltak be, hogy a csoport szerencsésen megérkezett Washington D. C.-be. Az első napi programjukat a Fehér Ház, a háborús emlékművek és a Lincoln-emlékmű megtekintésével kezdték, majd ellátogattak a Nemzeti Afroamerikai Történelem és Kultúra Múzeumba. A második napon az Arlingtoni Nemzeti Temetőben tettek látogatást, majd a Washington-emlékműből csodálták meg a panorámát. Délután a National Museum of the African Indian kiállításait nézték meg.