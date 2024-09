A díjazott 12 éve tagja, illetve elnöke a Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzatnak. Fontos feladatának tekinti a német nemzetiség érdekeinek képviseletét, a hagyományok továbbadását. Számos nemzetiségi rendezvény szervezésében és lebonyolításában működött közre, 2016-tól iskolafenntartói feladatokat is ellátnak, annak minden felelősségével együtt áll helyt ezen a téren is.

Alsógalla az első

Anett sokat tett az új tájház épületének felújításáért és átköltöztetéséért is. Két nagyszabású jubileumi rendezvény zajlott Anett elnöksége alatt, 2018-ban és 2023-ban is méltó ünnepséget szervezett a sváb betelepítésének tiszteletére. Tavaly Alsó-és Felsőgallán is felállításra került a német nemzetiségi emlékmű, amely a svábok betelepítésének és elűzetésének állít emléket. Az ő elnöksége alatt zajlott a „Vendégségben a múzeumban” programsorozat is. Sikeres pályázatokat nyújtott be a tájház és a Hoffmann-ház, illetve útszéli keresztek felújítására is. Néhány hónapja az alsógallai művelődési ház átvételéért egyeztet, dolgozik.