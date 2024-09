A „Ments Meg!” Oroszlányi Állatvédő Egyesület és a tatabányai Tappancs Állatotthon Alapítvány és Őrszolgálat adománygyűjtést szervez, amit a napokban az állatbarát oroszlányi a Hamvas Béla Gimnáziumban kezdett meg. Főként száraz tápot és konzervet gyűjtenek, de örülnek a tisztító- és fertőtlenítőszereknek, valamint alomnak is. Pénzadománnyal is lehet támogatni őket. A „Ments meg!” elsősorban macskákkal, a Tappancs pedig kutyákkal foglalkozik. Mondjuk az állatvédők által közölt fontos részleteket.

Az oroszlányi "Ments meg!" állatvédői főként macskák mentésével és ivartalanításával foglalkoznak

Az oroszlányi „Ments meg!” azt kéri, hogy aki adományozni szeretne, az facebook- illetve messenger-üzenetben vegye fel velük a kapcsolatot, de ne kommentben. Hálásan köszönnek minden adományt. Nekik nincs főállású alkalmazottjuk. Mindannyian a megélhetést jelentő munkájuk mellett végezik az önkéntes tevékenységüket. A számlaszámuk: 63300123-11062811-00000000.

A Tappancs állatvédői elsősorban kutyákkal foglalkoznak

A Tatabányán működő Tappancs képviseletében Zsigáné Marosi Éva elmondta, hogy nagy köszönettel fogadják a felajánlásokat a 30/494-7353-as telefonszámon vagy a [email protected] e-mailcímen. A Síkvölgyön bérelt telephelyükön összetett állatvédelmi tevékenységet végeznek, és állatmenhelyt is üzemeltetnek, amelyhez már főállású munkatársakat is foglalkoztatniuk kell. Magasak a működési költségeik, de a kis pénzadományok is sokat jelentenek. Számlaszámuk: 11600006-00000000-66471343.