Interaktív fotók: légi felvételen mutatjuk mennyit változott a tatai tópart 85 év alatt

Az Eszterházy-kastély rengeteget változott a többszáz éves történelme során. Repülőre szálltunk hogy megnézzük mennyit is változott a tatai tópart látképe. Akkor és most sorozatunkban most megmutatjuk, mennyit változott az Öreg-tó és környezete csaknem 85 év alatt.

Akkor és most sorozatunkban egy-egy interakítv fotóval mutatjuk meg Komárom-Esztergom vármegye ismert helyszíneit, épületeit. A képek mellé pedig rövid helytörténeti áttekintést is adunk. Akkor és most a tatai tópart. Olvass tovább a teljes, interaktív képhez!

Forrás: Fortepan / Molnár Gyula, Zetovics Márió 24 Óra Ahogy az Eszterházy-kastély weboldalán is olvasható, az 1760-as évek elején gróf Esterházy Miklós megbízta Fellner Jakabot a vár lebontásával és egy új, nagyszabású kastély tervezésével. A négy variációban elkészített terv megvalósítását azonban Esterházy gróf halála és a pénzhiány megakadályozta. A kastély végül 1776-ban nyerte el mai formáját. A tatai kastély műemlékegyüttesének központi eleme a főépület impozáns, arányos tömbje, amelynek kéttornyú déli homlokzata az Öreg-tó partján található Esterházy-sétányra néz. Ezen a homlokzaton kapuk vezetnek az szabálytalan udvart környező udvarrészekhez. Nyugat felől a „kiskastély” és a hozzá tartozó melléképületek határolják. Ezek kapcsolódtak a kastélyhoz a galántai Balogh Ferenc jószágkormányzó által 1751-ben Fellner Jakab tervezésével épített lakással. Az épületegyüttes értékes része a kocsiszín, amely szintén hordozza Fellner építészeti stílusának jellegzetességeit. 1809. augusztus 22. és november 21. között, Napóleon előli visszavonulás idején, I. Ferenc magyar király és Mária Ludovika királyné itt tartózkodtak. Az uralkodó itt írta alá a napóleoni háborúkat lezáró békét, 1809. október 14-én, a kastély északi toronyszobájában. 1849. május 2-án Görgei Artúr a kastély főhadiszállásáról indította csapatait Buda visszafoglalására. A szabadságharc időszaka alatt Windisch-Grätz tábornagy és Haynau táborszernagy is itt tartózkodtak. 1897. szeptember 10. és 15. között a bécsi udvar hadgyakorlatot tartott a kastélyban, ahol Ferenc József és II. Vilmos német császár is megjelent. A román, szász és szerb királyok nem érkeztek meg. E alkalomból készült el a világ első acetilénlámpás közvilágítása, amely 1897. július 24-én este fél kilenckor gyulladt fel. 1921. október 22-én, IV. Károly második visszatérési kísérlete alatt, érkezett Tata vasútállomásra a király kíséretével. A katonák felesketése után ismét vonatra szálltak, Budapestre utazva. A vesztes budaörsi csata után, október 24-én érkeztek vissza a kastélyba, ahol IV. Károlyt és feleségét őrizetbe vették a nemzeti hadsereg tagjai. A királyi pár október 25-én a kastélyban töltött egy napot, és egyedül a tóvárosi kapucinus zárda főnöke látogathatta meg őket, aki misét tartott a kastély kápolnájában. Másnap hajnalban hagyták el Tata- Tóvárost, és délután 1 órakor érkeztek Tihanyba.

1945. március 19-e után a kastély berendezését szovjet csapatok vandalizálták, a megmaradt bútorokat a lakosság széthordta. A Lipótmező szovjet katonai célokra való igénybevétele miatt, 1945. július 26-án a budapesti Lipótmezei Állami Elme- és Ideggyógyintézet egy része a tatai kastélyban került elhelyezésre. Ekkor a kastély és a hozzá tartozó épületek a Városi Kórház kezelésébe kerültek. 1989-ben a kastély előtt felállították Tóth Béla “Tatai Diana” című lovas szobrát.

1999-től a pszichiátria kiköltöztetése után a kastély üresen állt. 2018-ban megkezdődtek a felújítási munkálatok, és 2021 májusában a megújult komplexumot átadták a nagyközönségnek. Jelenleg az Esterházy család életét bemutató „A Béke szigete” című kiállítás tekinthető meg a kastélyban, amely gazdag történelmi örökségével és kulturális jelentőségével folytatja szerepét közösségi és turisztikai szempontból. Akkor és most sorozatunk további részei:

