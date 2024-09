Budapesti ismerősökkel beszélgetve kaptam már olyan kérdést, hogy tartunk-e haszonállatokat (a tatabányai lakásunkban), illetve nem félek-e a liftben, vagy mozgólépcsőn. Egy helyzetben érzem magam továbbra is a vidéki ember karikatúrájának: a nyilvános mosdókban gyakran nehezen működtetem a szappanadagolót vagy a kézszárítót, főleg, ha szinte láthatatlanul elrejtik mindkettőt a tükör alá. Azért titkon reménykedem, hogy az idős hölgyek között, akik néha a segítségemet kérik, hogy hová kell tartaniuk a kezüket, akadnak fővárosiak is. Ebben az olvasatban már nem is egy tájékozatlan vidéki lennék, csak egy koravén lélek, akinek meggyűlik a baja a modern technológiával.