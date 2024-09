A kutatások azt mutatták, hogy a területen jelentős a szénvagyon. Jó fűtőértékű, három különböző fajtát azonosítottak be. A legfelső rétegben előforduló átlagvastagsága 16,6 méter volt, s alatta is 1,8-2 méteres szánvagyont tártak fel.

Arcok a mányi bányából

Fotó: Dallos István / Forrás: Beküldött

A mányi bánya bezárása után kisebb egységet terveztek itt nyitni, s ehhez igazították az infrastruktúrát is. Végül 1987. szeptember 15-én indult el a légakna két lejtős aknával. Rendkívül körülményes volt az eljutás is ide, hiszen a mányi bánya épületeiben kellett átöltözni, s onnan még egy busz szállította a bányászokat az 1/a aknához.

Dallos István személyes élményeit osztotta meg, hiszen sokat dolgozott ebben a bányában, s a Tatabányai Múzeum Munkatársaként később vissza is jött fotókat készíteni. Ezek láthatóan a podcast mellett.