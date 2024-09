Mindenki máshogy képzeli el a romantikus lánykérést. Van, aki egy finom vacsora mellett, más egy romantikus helyszínen szeretné, ha párja féltérdre ereszkedne előtte. Gábor azonban egy különleges helyszínt és alkalmat választott, hogy megkérje szerelme kezét. Bár sok nő biztos nem így képzelte volna el a nagy pillanatot, Márti szerint tökéletesre sikeredett.

Márti és Gábor a 96 órás nagyhal-fogó versenyen jegyezte el egymást. Márti szerint nem is lehetett volna romantikusab a lánykérés

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

Már egy ideje készült Gábor a lánykérésre, de sosem találta elég megfelelőnek az alkalmat. A gyűrűt is egy ideje mindig magánál hordta. Mikor a 96 órás nagyhal-fogó versenyre készültek Neszmélyre, még akkor sem gondolta úgy, hogy most jött el a nagy pillanat. Azonban végül mégis a Duna-parton, rózsaszín gumicsizmában, féltérdre ereszkedve kérte meg Márti kezét. Vagyis igazából nem is kérte. Ugyanis nagy zavarában a várva várt kérdés nem is hangzott el.

A legromantikusabb lánykérés

A Kemma.hu is meglátogatta az ifjú jegyespárt a horgászversenyen. Márti akkor is szerelmével együtt várta a kapást. A fiatalok elárulták, ha lehet, mindig együtt járnak horgászni. Számukra egy közös hobbi, el sem tudták volna képzelni, hogy a nesz­mélyi nagyhal-fogó versenyre ne együtt menjenek el. Gabi elárulta, hogy igazából nem tervezte a lánykérést, csak a helyzet hozta az alkalmat.