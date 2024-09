Összesen 35 étterem, 20 borászat, több kézműves termelő és termelői közösség várja finomabbnál finomabb kínálatával a közönségét. Többek között a mangalicatenyésztők, kézművessör-készítők, magyar pálinkák, Szabi a Pék, magyar szarvasgomba és idén először bemutatkozik a Minden, ami Szatmár-Bereg Egyesület és Panyola község, akik a szilvalekvár készítésének rejtelmeibe is beavatják az érdeklődőket. A Stílusos Vidéki Éttermiség, vagyis a SVÉT idén már 14. alkalommal várja a gasztrónomia szerelmeseit.

Hazánk legnagyobb és legnevesebb éttermei jönnek Tatára a hétvégén a 14. SVÉT gasztronómiai fesztiválra

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Bardocz Éva, a SVÉT egyik munkatársa a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy péntek reggelre már állt az összes faház és elkezdtek pakolni a kiállítók. Az esemény szombaton fog megnyílni, ahol déltől várják a gasztronómia kedvelőit a kostolókkal. Az esőtől sem kell megriadni, mert több, hatalmas fedett sátrat is állítanak, ami alatt mindenki kényelmesen elfér.

Tatai katonák a SVÉT-en

A hazai kiállítók mellett, Erdélyből, Felvidékről és Vajdaságból is érkeznek kiállítók ismét. Idén is színesíti a rendezvény hangulatát és hozzájárul a gasztronómiai élmények fokozásában a tatai MH Klapka György 1. Páncélosdandár is. Michelin-csillagos éttermek között a tatai dandár konyhájának kínálatát már tavaly is megkóstolhatták az érdeklődők.