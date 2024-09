Mari néni a Komárom-Esztergom vármegyei Bársonyoson jött a világra, gyermekként népes családban nevelkedett: nyolcan voltak testvérek. 1956. január 1-jén ment férjhez. Az ifjú pár Bársonyoson kezdte meg a közös életét, de 1959-ben Tatabányára költöztek, a hófehér hajú, mosolygós ünnepelt azóta városunk lakója. Több munkahelyen megfordult, többek között takarítónőként dolgozott a tatabányai nővérképző iskolában. Hosszú, jó házasságban élt szorgalmas férjével, de gyermekük nem született.

A napok különösen csendesen telnek azóta, hogy négy éve magára maradt takaros kis házában, amelynek kiskertjét még most is maga ápolja. Nemcsak főz magára, a mosást és a takarítást is egyedül végzi, még bevásárolni is elsétál alkalmanként. Segítséget, folyamatos figyelmet kap rokonaitól, szomszédaitól, de mindennapjait maga oldja meg. Azt mondja, kedves emberek veszik körbe, és ez sokat jelent a számára.