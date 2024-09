Mint arról a szakportál beszámol, a BYD komáromi gyárában hivatalosan 2017 tavaszán indultak meg a kínai gyártó eBus sorozatának összeszerelési munkálatai, azóta pedig az idei nyári leállásig már összesen hétszáz darab európai piacra gyártott komplett autóbusz hagyta el a gyártó egyetlen európai buszgyárát, ám jelenleg már gyártósoron van a nyolcszázadik példány is. A jubileumi jármű egy csuklós B18-as példány, ami a komáromi üzem első sorozatban összeszerelt csuklós szériájának egyik elsőként elkészült tagja.

A BYD magyarországi leányvállalatának története az eBus sorozat húzómodelljének, a standard 12 méteres szóló villanybusz különféle változatainak gyártásával indult, a rendelésállomány felfutásával később megkezdték a korábban csak külföldi gyáregységekben készülő eBus 8,7 (K7U) jelű midibuszok, majd a 13 méternél hosszabb, nyújtott tengelytávú szóló változatok magyarországi összeszerelését is. Bár a cég hosszútávú tervei között már régóta szerepelt, hogy az európai piacra szánt járműveket lehetőség szerint Magyarországon gyártsák, ám a komáromi termelésben csak idén tavasszal készült el az első, teljes egészében hazai építésű előkísérleti csuklós. A jármű technológiai próbaként szolgált a sorozatgyártás beindításához, amire nem is kellett sokat várni, hiszen nemrégiben a 18 méteres és a 18,75 méteres, B18 és B19 jelű csuklós változatok ténylegesen is helyet kaptak a gyártásprogramban.

A hétszázadik Komáromban összeszerelt kocsi abból az épp átadás alatt álló, 18 méteres B18-as sorozatból került ki, amelyet a németországi Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH megrendelésére épített a BYD. A közlekedési cég részére az elkövetkezendő 3 évben összesen 30 járművet gyárt le a komáromi gyáregység, ezekből idén ősszel 10 csuklós példány érkezik majd meg Falkenseebe, 10-10 pedig jövőre és 2026-ban.

A Havelbus háromajtós csuklósait az ennél a verziónál elérhető legnagyobb, 511 kWh összkapacitású lítium-vasfoszfát vontatási akkumulátorcsomaggal szerelték fel, ami a gyártó szerint akár 400 kilométeres hatótávot is lehetővé tesz. A többségében a tetőn elhelyezett energiatárolók plug-in és pantográfos eljárással is felölthetők, a tolócsuklós kialakítású buszok mozgatásáról pedig egyenként 150 kW csúcsteljesítményű, hajtű tekercselésű kerékagymotorokkal ellátott portálfutómű gondoskodik, amely az energiatárolókhoz hasonlóan a vállalat saját fejlesztése.