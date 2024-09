A festői szépségű település egy aprócska völgyben fekszik, ám kétszáz méterrel a tengerszint felett. Ezért a szőlőültetvényeket, dűlőket szinte állandóan éri a nap. Ezt a kedvező adottságot igyekeznek immár csaknem tizenöt éve kihasználni a Kősziklás Borászatnál, amelynek egyik vezetője Béger Ákos. Őt faggattuk arról, hogy milyen is volt az idei termés, milyen lesz a hegy leve.

A Kősziklás ültetvényein 8 és 9 tonna között alakultak a hozamok

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

– Mintegy hetven hektárról szedtük le a szőlőt, ebből körülbelül huszonöt hektár a mi tulajdonunkban van – emelte ki az ismert borász. – Hamar végeztünk, mert korán kezdődött a szüret, még valamikor augusztus első dekádjában. Ahogy visszaemlékszem, talán öt éve volt ilyen „gyors” a szőlőszedés a környékünkön.

A Kősziklás ültetvényein 8 és 9 tonna között alakultak a hozamok. Ez olyan közepesnek mondható. De a szakemberek jól tudják, hogy a mennyiség erősen függ az időjárástól, ami növényvédelmi szempontból kifejezetten kedvező volt.

– Ebben a melegben a kártevők nem igazán ficánkoltak a szőlőben – jegyezte meg Béger Ákos. – Jóval egyszerűbb lett a védekezés, mivel kevesebb beavatkozás is elegendő volt. Így minőségben jónak, ígéretesnek tűnik a termés. De a végeredményre várni kell, mert a puding próbája az evés, a nedűk esetében pedig a kóstolás.

Amit még tudni illik a szüretről

Az idei szüret jó közepes eredménnyel zárult – fogalmazhatunk úgy, hogy – az egész Nesz­mélyi borvidéken. A harmonikus összetételű borok készítéséhez azonban nagyon fontos a mustok cukor-sav aránya, ami az idei évjárat esetében egyértelműen kedvezőnek mondható, és gyakorlatilag minden szőlőfajtáról állítható. Most egy kis pihenő vár a borosgazdákra, a szőlőt művelőkre, hogy aztán, a lombhullást követően, metszőollóval felszerelkezve vessék be magukat a tőkék közé. De a metszést csak akkor lehet elkezdeni, amikor nagyobb fagyoktól még vagy már nem kell tartanunk, ám ne halasszuk addig, amíg a nedvkeringés megindul, és a metszési felület „könnyezni” kezd. A metszés mértékét pedig a rügyek mérete alapján érdemes eldönteni.

Szüret: kombájnnal gyűjtötték be a szőlőszemeket

Most már a Kősziklás Borászat dűlőinek többségében is kombájnnal gyűjtötték be a szőlőszemeket.