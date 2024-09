Tardoson az ősz egyik, immár tradicionális eseménye a „Hagyományőrző lakodalom”, mely az adott évben kerek házassági évfordulójukat ünneplő párokról szól. Idén 28 házaspár vett részt a rendezvényen. Megtelt a közösségi ház színházterme az ünnepeltekkel és az őket elkísérő családtagokkal. Az esemény a Tardosi Vörösmárvány Alapítvány "Közösségépítés a hagyományok és a kultúra segítségével" című sikeres, 6 eseményt támogató Magyar Falu Program pályázata, valamint az önkormányzat támogatása nélkül.

Hagyományörző lakodalomra várták a tardosiakat a közelmúltban. A jubiláló házaspárok minden évben megerősíthetik fogadalmukat a tardosi anyakönyvvezető vezetésével.

A vendégeket Gulyás Lászlóné anyakönyvvezető köszöntötte aki nagyon örült annak, hogy ismét sokan eljöttek megerősíteni az 5 – 55 évvel ezelőtti házassági fogadalmukat. A megható beszéd után következett a felemelő eskü, valamint az első csók megismétlése.

Tardosi smaragdlakodalom

Az eseményt szervező Csabán Tibor, a település képviselője elmondta, hogy az idén gyémántlakodalmukat, vagyis a együtt töltő 60 évet ünneplő Kiss Terézia és Gíber Imre sajnos nem tudott elmenni az ünnepségre, így Döme Ilona és Diószegi Sándor volt a legkevésbé fiatal pár. Ők smaragdlakodalmasként 55 éve, 1969-ben mondták ki a boldogító igent. A rendezvényen részt vett Csabán Béla polgármester is, aki elárulta, hogy egykor egyszeri alkalomnak gondolták ezt az eseményt, viszont akkora sikere volt, hogy tradíció lett belőle.

– Jó látni, hogy azok a tardosiak is eljönnek, akik már régen elköltöztek a községből, és szintén örömteli, hogy a tardosi gyökerekkel nem rendelkező helyiek is részt vesznek az ünnepségen, melyen a szervező igyekszik 5 évente picit változtatni – mondta a polgármester. A műsor részeként egy vetítést is megnézhettek a résztvevők, ahol az ünnepeltek legmeghatóbb pillanatait megörökítő fotókból fűztek össze egy kisfilmet. A képeken jól lehetett látni, hogy az 55 évvel ezelőtt, illetve az 5 éve készült esküvői fotók között mennyit fejlődött a világ, de a szemekből, az arcokról ugyanaz az érzelem sugárzik.

– Évről évre élmény látni ilyenkor az arcokat, melyeken különböző érzelmek láthatók: mosoly, meghatottság, könnyek. Természetesen kérdő tekintetek is voltak, sokaknak fejtőrést okozott, hogy vajon mely házaspárok láthatók a patinás képeken – idézte fel a vetítést Csabán Tibor. A közösségi házban koccintással zárult az est. A poharak kiürítése után a résztvevők lesétáltak a művelődési házba, ahol tovább folytatódott a műsor. A közismert melódiák után a polgármester úr név szerint szólította a házaspárokat. A hölgyek rózsát, míg az urak emléklapot, kaptak ajándékba. Csabán Tibor külön meglepetéssel is készült. A Gorba Rádió szerkesztőjeként 10 évvel ezelőtt, az ünnepelt párokkal készített vidám interjúkat. Az archívumból CD-re került anyagot kapták meg az érintettek.