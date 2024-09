Piros-fehér mezükben sorakoztak a tatai Kőkúti Általános Iskola udvarán a diákok. A tatai sportágválasztónak, vagyis új nevén a "Válassz sportágat" rendezvénynek idén is a sportiskola és a Güntner Aréna adott otthont. Először a kőkútis diákok ismerkedhettek meg a az eseményen résztvevő egyesületekkel és szervezetekkel és próbálhatták ki a különböző sportokat. Majd 10 órától az Új úti Diákotthon, a Talentum iskola, illetve a Vaszary osztálya érkeztek a programra.

Több mint ezer tatai diák vett részt pénteken a Kőkúti iskolában és a Güntner Arénában megrendezett sportágválasztón

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

A megnyitón Michl József, Tata polgármestere, illetve Tompa Andor, a város sportreferense köszöntötte a diákokat. A város vezetője elmondta, hogy az olimpia évében még fontosabb, hogy a minél többen megismerkedhessenek azokkal a sportokkal, amiket Tatán is megtalálhatnak a diákok.

Ezer diák a sportágválasztón

– Az idei nyár nagyon szép olimpiai eredményeket hozott. És ha nem is voltunk ott, de figyelemmel kísérhettük, hogy milyen kiváló magyar sportoló vett részt az olimpián. Most pedig a paralimpián izgulhatunk a sportolóinknak. Közülük többen is a Tatai Edzőtáborban készültek fel a versenyre. Többek között a tegnap ezüstérmet nyert kerekesszékes vívok is Tatán készültek – mondta Michl József, aki megköszönte minden szervezőnek, illetve résztvevő egyesületnek, hogy lehetőséget biztosítottak, hogy a tatai diákok minél több sportággal ismerkedhessenek meg. Hogy egyszer talán majd ők is nagy versenyeken, esetleg az olimpián erősíthessék a magyar csapatot.

Küzdősportokkal, többek között karatéval illetve judoval is megismerkedhettek a diákok

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

– Azért szervezzük meg minden évben ezt a napot, hogy az iskolai testnevelésóra mellett minél több gyermek iratkozzon be valamelyik sportegyesülethez. Hogy még valamit tegyetek azért, hogy egészségesebbek legyetek, ne legyen mindenkinek akkora pocakja, mint nekem, hanem egészséges, stramm, erős, strapabíró fiatalok legyetek. Ez a mai nap erről szól, hogy mindenki találjon magának még egy olyan sportot, amit szeretne csinálni, ahelyett, hogy otthon a telefonját nyomkodja – tette hozzá a városvezető, aki azt kérte a gyerekektől, hogy válasszák ki a nekik tetsző sportot és otthon beszéljék meg a szüleikkel a lehetőségeket.