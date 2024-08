Dr. Zilahy Bertalan 1943. szeptember 21-én született Rudolftelepen. A debreceni orvostudományi egyetemen szerezte meg orvosi diplomáját. A kazincbarcikai kórházban kezdett dolgozni, majd Bakonyszombathelyre, később pedig Ácsra került.

Dr. Zilahy Bertalan imádta a hivatását

Fotó: Szentirmai István / Forrás: Facebook

1969 májusában megházasodott, elvette Szalontai Máriát. Felesége szintén az ácsi egészségügyet szolgálta, mint védőnő, amiért 2008-ban közegészségügyért díjat kapott.

Dr. Zilahy Bertalan orvosi munkáját szerette, megszállottként végezte. Tudását továbbképzéseken fejlesztette. Munkája elismeréseként többször is megyei főorvosi dicséretben részesült, és 2017-ben címzetes főorvosi kinevezést kapott.

A sport mindig is különösen érdekelte, elsősorban a foci és a tenisz. Ő szervezte meg a teniszszakosztályt Ácson és a társadalmi munkát amivel a régi teniszpálya felújítása megtörtént. Alapítója volt a körzeti orvosválogatottnak, melyből később az orvosválogatott lett. Ezzel a csapattal sok jótékonysági mérkőzésen vett részt, itt Ácson is többször játszottak. Az orvos olimpián a focicsapattal aranyérmesek lettek, teniszben arany és ezüstérmet is szerzett.

Szentirmai István polgármester közösségi oldalán azt írta, dr. Zilahy Bertalan életútja olyan példa, amelyet érdemes, ám nem könnyű követni, hiszen nem csupán szolgálatot teljesített, hanem értékeket is továbbadott.