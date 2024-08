Nehéz helyzetek és a kihívásokkal teli környezet sem jelenthet akadályt a Magyar Honvédség katonáinak. Az MH KFOR 31. váltásának zárógyakorlatán a tatai dandár katonái, területvédelmi tartalékosokkal és katonai rendészekkel kiegészülve bizonyították felkészültségüket az MH Klapka György 1. Páncélosdandár laktanyájában.

A zárógyakorlaton a tömegkezelés is a feladata volt a misszióra készülő katonáknak

Fotó: HM Zrínyi Nonprofit Kft. / honvedelem.hu/Horváth Sztaniszláv

A honvedelem.hu beszámolója szerint Dancs Tibor alezredes, az MH KFOR Kontingens 31. váltásának parancsnoka elmondta, hogy a magyar kontingens feladatai a békefenntartás teljes spektrumát átfogják. Járőrözés feladatok, adott esetben tömegkezelés, illetve tartalékzászlóalj feladatként a kint lévő erők megerősítése.

Sikeres zárógyakorlat

– Járőrözési feladatok, adott esetben tömegkezelés, illetve tartalékzászlóalj feladatként a kint lévő erők megerősítése – magyarázta az alezredes, aki szerint a harcászati tartalékzászlóalj elsődlegesen tömegkezelési feladatokra van felkészítve,

– Ez úgymond a mi profilunk ebben koszovói műveleti területen már bizonyította rátermettséget. A katonáink a feladatra felkészültek, motiváltak. Egy négy hónapos felkészülésen vagyunk túl és úgy érzem, hogy képesek lesznek végrehajtani a feladatukat – vélekedett a kontingens parancsnoka.

A magyarok szerepe A KFOR elsődleges feladata a biztonság és a rend, valamint mozgásszabadság fenntartása a Koszovói Köztársaságban. A Balkán-félsziget vitatott jogállamiságú, 104 független ország által elismert területe 2008-ban egyoldalúan kiáltotta ki önállóságát Szerbiától, amely ezt nem fogadta el: saját déli tartományának tartja a túlnyomórészt albánok lakta területet. Magyarország 1999 óta vesz részt a NATO koszovói missziójában.

Zajácz Tamás főhadnagy, MH KFOR Kontingens 31. váltásának századparancsnoka a tömegkezelés során adódó feladatokról is beszélt.

– A tömegkezelési feladatoknál különösen fontos, hogy az alegység folyamatosan vezetve legyen, ez nyilván nem csak a századparancsnok, hanem a szakasz és sorparancsnok feladata is. Azt gondolom, hogy a felkészítés során eddig begyakoroltakat sikeresen tudtuk alkalmazni. Igy több féle feladatokban is részt vett a század. Útzárat hoztunk létre, illetve a másik századot is megerősítettük – sorolta a feladataikat a főhadnagy.