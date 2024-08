Délután az almásfüzitői római táborba, Azaumba látogattak el, ahol a római legiósok mindennapjaival ismerkedtek meg, illetve ügyességi játékokat is kipróbálhattak. Csütörtökön a gyerekek a tűzoltókhoz mennek, ahol a felpróbálhatják az egyenruhákat és a tűzoltóautóba is beülhettek. Később a Társaskamra is érkezik majd hozzájuk sok társasjátékkal.

A vöröskeresztes táborozók strandra is mennek

A pénteki nap a strandolásról szól majd, díjmentesen látogathatnak el ugyanis a diákok a Brigetio Gyógyfürdőbe. Délután felpattannak a városnéző kisvonatra, amelynek segítségével megtekintik Észak- és Dél-Komárom nevezetességeit. A program végén ez alkalommal is tortával kedveskednek majd a gyerekeknek.

Oláh Gábor azt is hangsúlyozta, a táborban ezúttal is tiltott volt a mobiltelefon használata. Hozzátette, valódi élményeket akarnak adni a táborozó gyerekeknek. Arra is szeretnék felhívni a figyelmüket, ne féljenek életet menteni, ehhez pedig minden szükséges tudnivalót megkapnak az egy hét során.