A MÁV közleményben tudatta az emberekkel, hogy augusztus 14-én és 15-én Budapest-Kelenföld és Ferencváros állomás között karbantartást végeznek, emiatt több vonalon is változik a menetrend. Mint írták, a Tatabányát is érintő győri fővonalon, a Budapest és Győr közötti távolsági vonatok többsége napközben a Keleti pályaudvar helyett csak Budapest-Kelenföldtől közlekedik és oda is érkezik.

Emellett:

A Keleti pályaudvarról 10:15 és 15:15 között valamennyi Győr felé induló soproni/szombathelyi InterCity (IC 924, IC 984, IC 934, IC 994, IC 926, IC 986) csak Budapest-Kelenföldtől közlekedik.

A Keleti pályaudvarról 16:01-kor Győrbe induló G10-es vonat (9314) csak Kelenföldtől közlekedik.

Az eredeti menetrend szerint a Keleti pályaudvarra 9:44 és 15:44 között valamennyi Győr felől érkező soproni/szombathelyi InterCity (IC 927, IC 997, IC 937, IC 985, IC 311, IC 995, IC 925) csak Kelenföldig közlekedik.

A Budapest–Tatabánya–Győr–Hegyeshalom vonalon augusztus 24-én és 25-én, valamint 30-án és 31-én Tatabánya és Kimle-Károlyháza állomások között végzett felsővezetékkarbantartási munkák miatt egyes kora reggeli és késő esti vonatok módosított menetrend szerint, a megszokottól eltérően motorvonat helyett hagyományos kocsikból álló szerelvénnyel közlekednek.