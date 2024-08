A Szurkolók az Állatokért Gerecse és Környéke Alapítvány Facebook -oldalán olvasható történet szerint bejelentést kaptak, hogy Piliscséven egy nagyon rossz állapotú vizsla található.

A vizsla minden bordája kilátszott

Fotó: Szurkolók az Állatokért Gerecse és környéke Alapítvány / Forrás: Facebook

A helyszínen egy fiatalember ült a kertben, aki először azt állította, az anyjáé a kutya, majd az állattal kapcsolatos kérdésekre azt felelte az állatvédőknek, ha adnak neki negyvenezer forintot, elviszi az állatot orvoshoz. Ekkor az is kiderült, az állat még sosem járt állatorvosnál, így a kötelező chipet és oltásokat sem kapta meg. Végül a helyszínen tartózkodók lemondtak az állatról, a szurkolók azonban azt ígérték, feljelentést tesznek állatkínzás miatt. A mentés végén az is kiderült, valójában a fiatalemberé az állat.

A szurkolók az autóban meg is etették a kutyát – aki a „gazdája” állításával ellentétben nagyon is éhes volt – majd az állathoz a fajtához értő segítséget kértek, így az eb a Vizslamentés csapatához került, akik már posztoltak is a szerencsétlenül járt állatról. A vizsla, akinek minden bordája jól látható, a Heléna nevet kapta tőlük. Egyrészt azért, mert ezen a névnapon szabadult meg a méltatlan körülmények közül, másrészt azért, mert azt remélik, nemsokára Szép Heléna válik majd belőle.

A vizsla megmentőit támogatni is lehet

Bár a Vizslamentés anyagi problémákkal küzd, nem mondtak nemet a vizslára, aki ideiglenes befogadóhoz került és állatorvosi kezelése is megkezdődött. A vizslamentőket és a szurkolókat is lehet támogatni, az elérhetőségeket a Facebook-oldalaikon lehet megtalálni. A szurkolók egyébként nem először mentettek Piliscsévről, 2021-ben például több állatvédő szervezettel közösen egy szaporítótól koboztak el szörnyű körülmények között tartott kutyákat.