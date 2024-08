Véradást szervezett a tatai dandár Egészségügyi Központja közösen az Országos Vérellátó Szolgálat munkatársaival, melyen 74 fő tatai katona és honvédelmi alkalmazott vett részt. Az immáron hagyományokkal rendelkező eseményen első véradókat is köszönthettek.

A tatai dandár közösségi oldalán számolt be arról, hogy mindez jól mutatja, hogy az állomány elismeri a véradás társadalmi jelentőségét és pótolhatatlanságát, hiszen ők is jól tudják, hogy egy véradással három életet is meg tudnak menteni.