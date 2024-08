A világhírű sztárok többsége a tengerentúlról származik, így már az is messzi vágynak tűnik, hogy Európában turnézzon. Ha ez meg is történik, a következő nagy izgalom, hogy Magyarországra is ellátogat-e, ha nem, akkor pedig legyen olyan helyszín, ami kis országunkhoz viszonylag közel van. A tapasztalt motorosok tudják, hogy Bécs például pontosan ilyen város. Ausztria központja a sztárok kedvelt célpontja, és rengetegen érkeznek a környező országokból is egy-egy ilyen koncertre.

A kezdeti izgalmak után, ha kiderül, hogy kedvencünk turnéja a kontinensünkre jön belátható távolságba, a következő harc a jegyértékesítésnél történik. Az idegőrlő, órákig tartó várakozás. Akinek ez hihetetlenül hangzik, Taylor Swift bécsi koncertjeire pillanatok alatt fogytak el a jegyek. Aztán sajnos történt, ami történt, de induljunk ki egy békés világból.

Ha túl vagyunk ezen, és sikerül bebocsátást nyernünk álmaink élményére, akkor most már „csak” a várakozás marad. Ami mindössze 6-8 hónap szokott lenni. A várakozás, ami alatt összerakjuk a tökéletes koncertszettet, beszervezzük a barátainkat, elintézzük az utazást és a szállásunkat, mindezt azért, hogy remélhetőleg néhány órára láthassuk és hallhassuk kedvencünket.