Tízmilliárd forintból folytatódik országszerte a hazai mellékutak állapotának javítása. Az említett kivitelezési munkálatokra a kormány a Magyar Falu Program keretében idén is biztosítja a forrásokat – olvasható a program hivatalos oldalán. Mint írják, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel megkötött támogatási szerződés értelmében az összeg már a közútkezelő társaság rendelkezésére áll.

A nagysápi útfelújítás is a Magyar Falu Program keretében valósult meg.

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

Ebből a keretből mintegy 132 kilométernyi útszakaszon lesz nagyfelületű burkolatjavítás, a kivitelezés összesen 65 helyszínt érint országszerte. A Magyar Falu Program 2019-es indulása óta, a falusi útalap keretében 4000 kilométernyi alsóbbrendű útszakasz újulhatott meg. Vármegyénkben is számos példát láthatunk erre, például a Magyar Falu Program keretében a csolnoki főút is új burkolatot kapott az elmúlt években. A program kiemelt célja a kistelepülések közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése, az útjavítás mellett belterületi utcák, járdák, kerékpárutak építése, felújítása is megtörtént. A kormány erre a célra több mint 380 milliárd forintot fordított. Emellett a program révén a Magyar Közút Zrt. megduplázta saját gépláncainak számát, melyekkel még nagyobb hatékonysággal végezhetik az utak karbantartását.

Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetője elmondta, hogy a Magyar Falu Program keretében több projektjük is van az idei évben. A 82117-es számú csatkai bekötőút 3250 méter, az 11131-es számú nagysápi bekötőút 1286 méter hosszan újult meg, az 1124-es Őrisáp-Bajót összekötő úton egy 2450 méter hosszú szakasz kapott új burkolatot. Ősszel a 82116-os jelű Hánta bekötőút esetén bár a munkavégzés megkezdődik, a teljes szakasz 2025-ben fog elkészülni, összesen 4522 méter hosszú szakaszt érint a felújítás. Emellett a 8146-os Nagyigmánd-Tárkány-Ászár összekötő út Nagyigmánd és Tárkány településeket érintő szakaszán összesen 1750 méter hosszú szakaszt látnak el új kopóréteggel. A szakemberek alapvetően a burkolatot újítják fel, de igény szerint az árkokat és padkákat is rendezik, továbbá felfestik az új burkolati jeleket is.