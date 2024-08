Hasznos, de veszélyes

A lódarázs az erdő számára hasznos, de az erdőjárók számára veszélyes is lehet. Ha belefutnánk a rovarokba, fontos, hogy semmi esetre se hessegessük, fenyegessük, csapkodjuk őket, inkább óvatosan próbáljunk meg távozni, nagy ívben elkerülni. A magányos lódarázs ugyanis veszély esetén olyan feromonokat bocsát ki, amelyek nagy távolságról is jeleznek a kolónia többi egyedének, és azok veszélybe került társuk segítségére sietnek . Incidens éjszakai túrákon is történhet, mert a lódarazsak erősen vonzódnak a fényhez.

Az augusztus végi-szeptember eleji időszak a hazai erdők egyetlen honos lódarázsfaja, az európai lódarázs, életciklusának legintenzívebb időszaka. A fészkek ilyenkor a legnagyobb létszámúak, és ilyenkor zajlik a párzás is. A lehűlések beköszöntével azonban a kolónia szinte összes tagja elpusztul, így a rovarokkal való találkozás esélye szinte a nullára csökken.