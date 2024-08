A Tündérszépek végső megmérettetésén Komárom-Esztergom vármegyét Csorba Petra képviseli majd a zsűri szakmai döntése alapján. A döntőbe jutott lányok a napokban egy felkészítő foglalkozáson is részt vettek. Erről is kérdeztük a csépi szépséget.

Tündérszépek: Csorba Petra képviseli Komárom-Esztergomot a szépségverseny országos döntőjében

Fotó: Beküldött

– Nagyon segítőkész volt a budapesti stáb. Jól tudták, hogy vannak közöttünk olyan lányok is, akik eddig még soha nem álltak kamera elé. Éppen ezért végtelenül türelmesek voltak velünk – mesélte portálunknak Petra. Elárulta azt is, hogy a nap folyamán egy bemutatkozó videót is forgattak, amiben a járásról, pózolásról is készítettek egy-egy felvételt. A végeredményt ugyan még nem látta, hiszen az utómunkák miatt nem készül el egyik napról a másikra, azonban valakinek nagyon sokat köszönhetnek a lányok.