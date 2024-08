A történelmi íjászat egyre népszerűbb sport világszerte és hazánkban is, sokak számára jelenti a szabadidő hasznos, kellemes eltöltését. Mindemellett lehetőséget ad egyfajta időutazásra is a régi korokba, ápolják a honfoglaló magyarság hadi tudományát és be is mutatják azt a közönségnek.

Kecskeméten rendeztek először országos bajnokságot történelmi íjászok

Az első országos bajnokságot Kecskeméten rendezték, azóta jártak már Egerben, Tatán, Ópusztaszeren, a Citadellánál és Sárospatakon is. 2002 óta a történelmi íjászat a Magyar Íjász Szövetség egyik szakága lett. Mottójuk a sport és hagyományőrzés, csak történelmi jellegű íjakkal, népi viseletben lehet versenyezni, amit a bírók be is tartatnak a résztvevőkkel. Az elmúlt tíz évben nemzetközi szinten is jelentős sportággá nőtte ki magát a történelmi íjászat, amely Ázsiában a legnépszerűbb.

Szeptemberben a magyar csapat Kazahsztánba, Asztanába utazik, ahol részt vesznek a világjátékokon. Jövőre a sportágban világbajnokságot is rendeznek.