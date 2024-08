A szervezetet 2011-ben alapították

A Rába-Duna-Vág Európai Területi Társulás a természeti és politikai határokon felülemelkedve, a közösségek történelemben gyökerező együttműködését, kölcsönös előnyökön alapuló fejlődését tűzte ki célul. A szervezetet Komárom-Esztergom vármegye a szomszédos Győr-Moson-Sopronnal és a határ másik oldalán található Nagyszombat megyével közösen alapította 2011-ben, majd a későbbiekben csatlakozott Pozsony, Nyitra és Pest megye.

Az RDV ETT az elmúlt időszakban már komoly sikereket ért el az Interreg VI-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program nyílt pályázati felhívásain, úgy is, mint sikeres pályázatok projektfejlesztője, és úgy is, mint sikerrel megvalósuló projektek kedvezményezettje.