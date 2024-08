A zöld szín szépen lassan eltűnik a környezetünkből, legalábbis a fák kivételével többségében mindenütt kiégett már a fű és az utak menti aljnövényzet is alaposan kiszáradt. A hosszú ideje tartó csapadékmentes időszak miatt fokozódik az aszály, az Agrárminisztérium szerint hetente további több tízezer hektárnyi területtel gyarapodik az aszálykárra bejelentett területek nagysága.

Noha a mezőgazdasági területek igencsak megsínylik a mostani időjárást, azért volt már ennél is rosszabb a helyzet. Feldman Zsolt mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár ismertette: a 2022-es aszályos év ugyanezen időszakában már több, mint 1 millió hektár aszálykárt regisztráltak az elektronikus bejelentő felületen. A kormany.hu-n olvasható, hogy ennek oka, hogy két éve nemcsak a tavaszi, hanem a vegetációs időszak korábbi szakaszában már az őszi kultúrák is számottevő kárt szenvedtek el.

Szükség lenne a csapadékra A HungaroMet Nonprofit Zrt. a minap közzétette, hogy az ország különböző részein mennyire súlyos az aszály. Vármegyénkben valamelyest jobb a helyzet, mint az Alföldön, de az is látható, hogy például augusztus 11-én 52 milliméternyi csapadék „hiányzott” a talajból, vagyis ennyivel tért el a 30 napos csapadékösszeg a sokéves átlagtól. Érdekesség, hogy augusztus 9-ig az 5 napos csapadékösszeg alapján vármegyénk jól állt: igaz, nem mindenütt esett, de Komárom-Esztergom-Tatabánya háromszögben azért hullott 10-20 milliméter közötti csapadék, miközben az ország jelentős részein szinte egy csepp eső sem esett. Az előrejelzések szerint a következő napokban valamelyest enyhülhet a forróság.

Mint arról nemrég beszámoltunk, az idei aszálybejelentések fele leginkább az Alföld területét érintik, de jelentős kiterjedésű a kár Fejér, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Pest vármegyéből is. Az elmúlt 30 nap csapadékösszege országszerte jelentősen elmarad az átlagostól, többnyire 20-70 milliméteres a hiány. A talaj felső, félméteres rétege az ország túlnyomó részén rendkívül száraz. A hőmérséklet csúcsértéke augusztus elején még sokfelé 35 Celsius-fok fölött alakult, majd egy hidegfront mögött a maximumok 30 fok közelébe mérséklődtek, ám most ismét itt a forróság. A vegetáció bő két héttel előrébb jár a fejlődésben a szokásosnál, amihez a szántóföldi kultúráknál még az aszály is hozzátesz a kényszerérés miatt. A napraforgó elvirágzott és a kukorica is egyre többfelé szárad, elkezdődött az érés folyamata.