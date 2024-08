Akár 30 fok feletti hőmérsékletet lehetett mérni a tatabányai főposta épületében a légkondicionáló berendezés hibája miatt.

A tatabányai főposta épületében több hete izzasztó perceket lehet eltölteni

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Több héten át tartott az áldatlan állapot, így a postán dolgozók és a postára igyekvők igazán átérezhették a hőségriadót. Ugyanis a helyiségben több héten át nem működött a hűsítő berendezés. Az már csak hab a tortán, hogy éppen a legnagyobb hőségben romlott el minden Tatabányán.

Több olvasónk is jelezte nemtetszését. Lapunknak és a helyszínen is. M. Szandra azon szerencsések közét tartozik, akik kevésbé tapasztalták a hiányosságokat. Ennek oka, hogy havonta legfeljebb háromszor jár csekket feladni. Jól emlékszik, a hőmérséklet miatt már a rosszullét kerülgette. – Aki 5 perc után sorra kerül még csak-csak kibírja, de aki mondjuk csomagot is felad, vagy valamilyen okból fél órát kell várni a postán, annak ez már sok lehet – panaszkodik a középkorú tatabányai hölgy, aki inkább kiment az épület elé, amíg sorra került. Kint ugyanis 27 fok volt. Öröm az ürömben – teszi hozzá – ezentúl online intézi a csekkbefizetést.

Arról nincs tudomásunk, hogy valakihez riasztani kellett volna mentőt. Szücsné Posztovics Ilona polgármester szerint, bár a postai szolgáltatás ellátása nem tartozik az önkormányzat hatáskörébe, nyomon követte a történteket. A közösségi oldalon számolt be arról, hogy többen is a segítségét kérték az ügyben, megkereste a Magyar Posta Zrt. területi igazgatóját, műszaki probléma megoldását kérve.

A városvezető szerint a hiba kiterjedt, és az épület teljes hűtési-fűtési rendszerét érinti, ezért annak elhárítása azonnal nem oldható meg. Szücsné Posztovics Ilona tolmácsolta a közösségi oldalon a posta válaszát, miszerint a hibaelhárítás műszaki előkészítése, és a szükséges források biztosítása folyamatban van. Szerinte a hűtőrendszer megjavításáig az ügyféltér hőmérsékletét mobil klímával és ventilátorok elhelyezésével próbálják mérsékelni, hogy az ott tartózkodó ügyfeleknek és dolgozóknak minél elviselhetőbbé tegyék a szolgáltatásaik igénybevételét, illetve a munkavégzést.