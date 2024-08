– Több szempont is közrejátszik abban, hogy a szülők mikor kezdik megvásárolni a tanszereket – osztja meg velünk többéves szakmai tapasztalatát Mészáros Ágnes, a Papír Plusz dolgozója.

Tanszer és iskolatáska széles választékát mutatja Mészáros Ágnes, a tatabányai Papír Plusz egyik alkalmazottja

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A tatabányai papírüzlet dolgozója szerint vannak, akik már akkor elkezdenek vásárolni, amikor kézhez kapják az iskolák által összeírt bevásárolni valót. Akadnak azonban olyanok is, akik kivárnak és az utolsó pillanatban kezdik összepakolni az iskolatáskát.

– Augusztus közepén várható a nagy roham, de a legtöbb helyen, mint például nálunk is, már tavasz óta érkeznek be az iskolaszeres megrendelések – nyilatkozta az eladó, aki szerint üzletük nem ismer lehetetlent, és igyekeznek minden lehetséges kérést teljesíteni.