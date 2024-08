Szeptember másodikán ismét felcsendülnek az iskolák már jól ismert csengői és több ezer nebuló vág bele a 2024/25-ös tanév izgalmaiba. A Tatabányai Árpád Gimnáziumban már javában készülnek a tankönyvosztásra, amelyre az évnyitót követően kerül sor. Ottjártunkkor egy hatalmas teremben fogadtak minket, amelyben terjengett az új könyvek jól ismert illata.

A vaskos könyvek stócokban, a függvénytáblázat pedig új köntösben várja, hogy elfoglalja végleges helyét a diákok iskolatáskáiban.

Fotó: Szalai Klaudia / Forrás: 24 Óra

A tankönyvek nagy része változatlan, a függvénytáblázat azonban megújult

Idén a négyjegyű függvénytáblázat változott leginkább, amely tartalmában már sokkal inkább igazodik a 2020-as tantervhez. Matematikából például a dobozdiagram került be, de a fizika rész is jelentősen változott – tudtuk meg Szalay Izabella tanárnőtől.

További változást jelentenek az új köntösbe bújtatott történelem atlaszok is. Bár az atlaszok nem az idei évben változtak, az eddig használtakat már nem tudják újra kiosztani a most beérkező osztályoknak. Az újonnan rendeltekben ugyanis még több térkép található, főként a magyar birodalom témakör bővülése miatt.

Mi lesz a függvénytáblázatok és a történelem atlaszok sorsa?

Mint azt a tanárnő kiemelte, a leselejtezett tankönyvek nagy része a tatabányai Árpád Gimnáziummal is kapcsolatban álló határon túli iskolákba fog kerülni, ott ugyanis ezen kiadványokat még használhatják.

Nem kerülnek végleg a könyvtárak polcaira a Magyarországon már nem használt fügyvénytáblázatok és történelem asztalok

Fotó: Szalai Klaudia / Forrás: 24 Óra

– A régi függvénytáblákat 4 éve vásároltuk és 4 év után selejtezhetőek a könyvek. Visszakértük őket a diákoktól, de mivel nincs már értelme kiosztani a most beérkező nebulóknak, ezért határon túli iskoláknak fogjuk felajánlani ezeket a könyveket – mondta a tanárnő.

Különleges órákra is készülhetnek a diákok

Azok, akik a 2020-as tanterv előtt érettségiztek, talán még emlékeznek az informatika órára, amely nemrégiben nevet váltva digitális kultúraként fogadja már a nebulókat. Az újdonsült órán - amely nem csak a 10. évfolyamig, hanem egészen 11-ig elkíséri őket - a kisdiákok egészen az alapoktól ismerhetik meg és sajátíthatják el tudásokat abban az online térben, amelyben ők már. mondhatni, születésük pillanatától szocializálódnak. Így elsajátíthatják az okoseszközök helyes használatát, de a kiberbűnözés és a programozás alapjai is helyet kapnak a tantervben. De nem csak az informatika változott, a diákok most már az állampolgárok pénzügyei címszó alatt a gimnázium berkeiben ismerkedhetnek meg olyan fogalmakkal, mint például a THM, kölcsön felvétel vagy számla kiállítása. Mindezek mellett pedig megtanulják a csekk kitöltés fortélyait, valamint a jövőre való tekintettel a pénzmegtakarítás és a hitelfelvétel alapjaival is megismerkedhetnek.