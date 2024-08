Mobil nélkül, remek hangulatban táboroztak a gyerekek az erdei iskolában

Az alapítvány az idén is a Környebányai Erdei Iskolában szervezte meg a bentlakásos tábort 25-25 gyermeknek. Sokan most jöttek első alkalommal, a tábor fele gyakorlatilag „új belépő”. A többiekkel az elmúlt években is találkoztak. A környezetvédelmi tematikához tökéletes passzol a varázslatos környezet: gombász, madarász mellett különböző sporttevékenységek gazdagítják a programot. Önbizalomtrénerrel is találkoztak, a Bátor Tábor egy önkéntesével, fociedzővel, méhésszel, lovagolhattak is a közeli lovardában.