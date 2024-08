Szijjártó Péter emlékeztetett: jobbratolódás jött létre az Európai Parlamentben. Az Európai Néppárt az európai szocialistákkal koalícióban osztotta el a parlamenti pozíciókat, és népszerűségének csökkenésével bevonta a liberálisokat, majd a zöldeket is. Értékelése szerint a folyamat "felőrölte a néppártot mint jobboldali entitást", mely ma már egy inkább a politikai paletta baloldala felé tendáló mainstream pártcsoportosulás lett. Ez teret nyitott a politikai paletta igazi jobboldalán, melyet most két pártcsoport tölt be, de lesz még olyan időszak, amikor az Európai Parlament a harmadik, majd második legnagyobb csoportja egy igazi jobboldali csoportosulás lesz - vélekedett a miniszter.