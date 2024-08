A Szent István napi ingyenes rendezvények reggel Felsőgallán ünnepi szentmisével és kenyérszenteléssel kezdődött el, melyet a Szent István szobor megkoszorúzása követett. A programok fő helyszínén, a Csónakázó-tónál közben már épültek a sátrak, és portékáikat pakolták az árusok. A gyerekek nagy örömére körhinta, ugrálóvárak, kisvonat és bábszínház is várja a kicsiket. A felnőttek pedig megismerkedhetnek az otthoni kenyérsütés fortélyaival.

Házi kovászos kenyérrel és színes programokkal várják az érdeklődőket Szent István ünnepén a Csónakázó tónál

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

A tatabányai Kis Mária kovászos kenyérért jött ki már korán a Csónakázó-tóhoz, ahol házi pékség kínálta az ünnepi finomságot. A Kemma.hu kérdésére elárulta, hogy ő is otthon süti a kenyeret még az édesanyjától tanult recepttel. Nem kovászt használ, hanem az előző dagasztás során a szakajtóba maradt tésztát kaparja ki, majd teszi be a hűtőbe. A következő sütésnél ezt veszi elő, majd engedi fel vízzel és hagyja picit állni. Végül a tésztába ezt a masszát keveri bele, amitől az szépen megkell. Most meg akarta kóstolni a kovászos változatot is, hogy mennyiben tér el az ő kenyerének az ízétől. Marika elmondta, hogy csak a kíváncsiság hajtja, mert édesanyja receptjén biztos nem fog változtatni.

Szent István ünnepét tűzijáték zárja

Délután is érdemes lesz kilátogatni a helyszínre, hiszen 16 órakor lesz kenyérszentelés Gedő Attila címzetes esperes közreműködésével, illetve műsort ad a Bányász Táncegyüttes és a Dobroda Zenekar. Akik pedig az az ország tortáját szeretnék megkóstolni, azok ezt is megtehetik ma a Csónakázó-tónál. Természetesen a koncertek sem maradnak el, az estét Tatabánya Város Szimfonikus Zenekarának hangversenyét követően pedig tűzijáték zárja.