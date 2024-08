Az önkéntesek már reggel fél kilenckor nekiláttak feladatuknak. A szemétszedés szimultán zajlott és fél tizenegyig tartott és a kitartó munkának hála idén is megtisztult a Turul.

Korán reggeltől serényen dolgoztak az önkéntesek a Turulnál.

Megtisztult a Turul

6 szektorra osztották fel az emlékművet övező területet, a barlangnál, a kilátónál és a lépcsőnél is dolgoztak önkéntesek. Hely nem maradt érintetlenül és szemét pedig megtalálatlanul. Idén is szép számmal jelentkeztek a tenni akarók. Az idei évben a megmozdulás fővédnökének, Székely Márton kézilabdázót kérték fel. A kezdeményezésről a Turul's Miners alelnökét is kérdeztük.

Évről évre kevesebb a szemét

– meséli nekünk Hajas Péter a Turul's Miners alelnöke. Elmondása szerint az évek elteltével egyre több önkéntes és egy picivel mindig kevesebb szemét van. Dolguk azért így is akad, idén is több tucat nagy zsáknyi szeméttől szabadították meg a területet.

Sokan összegyültek a jó cél érdekében.

Évről évre többen vannak

Az egyre több jelentkező között az újabb és újabb civil szervezetek is részt vesznek a szemétszedésen, így például a Tiszta Tatabányáért Egyesület is csatlakozott az esemény szervezéséhez, míg más egyesületek beálltak a kezdeményezés mögé. Éppen ezért a rendezvényt egy családi nappal is egybekötötték.