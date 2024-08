Márton Karesz, az egyik szervező a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy kezdőket és haladókat is vártak, mindenkinek tartottak egy külön kis SUP oktatást a vízre szállás előtt. Ehhez a sportág alapjainak elsajátításában és a sporteszközök megismerésében végzett edző volt a kezdők segítségére.

Közel százan próbálhatták ki a SUP élményét ingyen az Öreg-tavon Tatán.

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A szervezőtől megtudtuk, hogy országszerte több hasonló rendezvényt szerveztek már a sport népszerűsítésére. Illetve Tatán sem most járnak utoljára. Hamarosan szeretnének Tatán egy különleges versenyt is szervezni, ahol a nagy, MegaSUP deszkákon is lehet majd versenyezni.

A SUP teljesen biztonságos

– Ezeknek a rendezvényeknek a célja, hogy népszerűsítsük a sportot, bemutassuk az alapokat és az eszközöket. A nyílt napon bárkinek lehetősége volt előzetes regisztráció után kipróbálni a sportot, függetlenül attól, hogy állt-e már deszkára. Ezért tartottunk haladó és kezdő oktatást is, ahol mindenkinek a tudásszintjének megfelelően segítünk. Akik tapasztaltabbak, azoknak egyénileg próbáltunk olyan evezéstechnikai elemeket mutatni, amivel fejleszthették tudásukat – magyarázta Márton Karesz, aki szerint bárki nyugodtan kipróbálhatja a SUP különleges élményét.

Az eseményre kezdő és haladó SUP-osokat is vártak, akiknek oktatást is tartottak indulás előtt

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

– Egy nagyon jó szabadidős tevékenység, ami gyakorlatilag kortól függetlenül űzhető. És megvan az a nagy előnye, hogy egyszerre tudunk úgy kikapcsolódni a természetben, hogy közben biztonságban is vagyunk – szögezte le az oktató, aki azt is elmondta, hogy mindenki teljes biztonságban van a deszkán evezés közben.

– Ha valaki leesik a deszkáról, vizes lesz, ennél nagyobb baj nem történik vele. Természetesen a hajózási szabályzatnak megfelelően mentőmellény, illetve bokapánt, vagyis a leash használata kötelező. Ez nagy biztonságot ad, hiszen ha beesünk a vízbe, akkor a bokapánt oda húzza a deszkát mellénk, amibe bele tudunk kapaszkodni. Illetve a mentőmellény is sokat tud segíteni, ha valaki megijedne és leblokkolna, amikor a vízbe esik, hiszen biztos nem fog elsüllyedni. A deszkára való kimászás pedig egy könnyen elsajátítható technika. Általában az első esés és kimászás után azok is megnyugszanak, akik korábban féltek