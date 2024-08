Háromhetesen egy szatyorba csomagolva dobták ki. Story azóta már kötelező oltásain is túl van és családot keres.

Story egy vidám aktív kutyussá cseperedett

Forrás: Beküldött

Egy család udvarába dobták az alig három hetes kiskutyát. Innen került az Életet az Állatoknak állatmentő szolgálathoz ahol azonnal ideiglenes családhoz helyezték és orvoshoz vitték. Story a megfelelő ellátásnak köszönhetően egészségesen cseperedett és hathetesen megkapta első oltását is. Így most már teljes erőbedobással készen áll arra, hogy az új otthonában felfedezze a világot. Nagyon játékos, és imádja a gyerekeket! Az emberekkel és más állatokkal is tökéletesen kijön, így bármilyen családba könnyen beilleszkedhet. Jelenleg is örökbefogadásra vár.